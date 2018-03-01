Дженнаро Гаттузо: Игра с Лацио получилась тяжелой

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу в серии пенальти над «Лацио» в полуфинале Кубка Италии.

– «Лацио» забивает по 4-5 голов дома, это одна из самых результативных команд в Европе. Атлетизм у них сочетается с высокой техникой. Сегодня мы сыграли хорошо, позаботившись о том, чтобы соперник не совершал проникающих передач. Мы могли забить, но могли и пропустить, игра получилась тяжелой.

– В этом розыгрыше Кубка Италии «Милан» не пропустил ни одного гола.

– Мы работаем над этим: используем свободные зоны, играем на ограниченном пространстве и стараемся приблизиться к воротам соперника за счет как можно меньшего количества передач. Люди этого не замечают, но мы не пропускаем, потому что всей командой перекрываем свободные зоны.

Знаю, что иногда на тренировках я свожу игроков с ума, но это оправдывает себя и, надеюсь, вернется сторицей в конце сезона. У нас очень молодая команда, и «Милан» должен вновь обрести себя, болельщики об этом мечтают.

Мое будущее в «Милане»? Я очень счастливый человек, которому предоставлена такая необычная возможность - тренировать свой бывший клуб. Если у меня будет шанс остаться в Милане, тогда, конечно, я останусь, потому что это мой дом.