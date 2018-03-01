Алексей Антонов стал футболистом латвийского Вентспилса

Украинский нападающий Алексей Антонов заключил соглашение с латвийским «Вентспилсом», сообщает официальный сайт клуба.

Последним клубом 31-летнего футболиста был «Черноморец». Ранее он также выступал за «Днепр», «Кубань», «Металлист», «Зарю», «Ильичевец», «Кривбасс», «Актобе» и «Дьирмот». Также на его счету два матча в составе национальной сборной Украины. В текущем сезоне Антонов провел за «Черноморец» семь поединков и результативными действиями не отличился.

По итогам минувшего сезона «Вентспилс» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Латвии.

«Рад, что оказался в клубе с богатыми и победными традициями. «Вентспилс» хорошо известен в Европе, у меня на родине эту команду тоже отлично знают. Когда играл в командах Романа Григорчука, мы про ФК «Вентспилс» не говорили, но я знаю, конечно, что он очень успешно работал в ФКВ и добился больших результатов. Прекрасно, что желто-синие ставят только высокие задачи, хотят добиться результата во всех турнирах.

Уже здесь, на испанском сборе, познакомился с командой и могу поделиться только положительными впечатлениями. Сразу видна профессиональная работа на всех уровнях, все думают только о том, как стать лучше и сильнее.

Спасибо руководству и тренерскому штабу клуба, теперь мое дело забивать, помогать «Вентспилсу» побеждать и оправдывать надежды и доверие. Привык всегда работать по-максимуму и ответственно, сейчас самое главное набрать к началу сезона оптимальную форму, чтобы с первых игр радовать болельщиков «Вентспилса» и добиваться результата», — цитирует 31-летнего Антонова сайт «Вентспилса».