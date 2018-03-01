Порошенко вручил орден и сертификат на квартиру олимпийскому чемпиону Абраменко

Минспорта ранее решило выплатить спортсмену 125 тыс. долларов.

Порошенко вручил орден и сертификат на квартиру олимпийскому чемпиону Абраменко
Фото: president.gov.ua/

Президент Петр Порошенко вручил чемпиону ХХIII зимних Олимпийских игр по фристайлу Александру Абраменко и его тренеру Энверу Аблаеву ордена "За заслуги" III степени.

О встрече Порошенко с Абраменко сообщается на сайте президента. Спортсмен при этом значится под фамилией "Авраменко".

Также президент вручил Абраменко сертификат на квартиру.

Напомним, Министерство молодежи и спорта решило выплатить 125 тыс. долларов Абраменко, а бизнесмен Павел Фукс - еще 50 тыс. долларов.

Золотая медаль Абраменко - единственная в активе сборной Украины по итогам зимней Олимпиады в Южной Корее.


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