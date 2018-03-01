Порошенко вручил орден и сертификат на квартиру олимпийскому чемпиону Абраменко
Минспорта ранее решило выплатить спортсмену 125 тыс. долларов.
Президент Петр Порошенко вручил чемпиону ХХIII зимних Олимпийских игр по фристайлу Александру Абраменко и его тренеру Энверу Аблаеву ордена "За заслуги" III степени.
О встрече Порошенко с Абраменко сообщается на сайте президента. Спортсмен при этом значится под фамилией "Авраменко".
Также президент вручил Абраменко сертификат на квартиру.
Напомним, Министерство молодежи и спорта решило выплатить 125 тыс. долларов Абраменко, а бизнесмен Павел Фукс - еще 50 тыс. долларов.
Золотая медаль Абраменко - единственная в активе сборной Украины по итогам зимней Олимпиады в Южной Корее.
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Спорт
01.03.2018 07:26