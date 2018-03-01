Раиола: Джастином Клюйвертом интересуются многие топ-клубы. Футбол

Агент нападающего «Аякса» Джастина Клюйверта Мино Раиола рассказал, что футболист привлёк внимание нескольких европейских топ-клубов, но планирует заключить новый контракт с амстердамской командой.

«Переговоры идут хорошо, никаких подводных камней, но я всё равно должен очень тщательно контролировать всё. В «Аяксе» Джастин всё ещё играет по своему сокращённому контракту, и к нему проявляют конкретный интерес многие клубы, включая самые большие. Это тоже необходимо воспринимать серьёзно, потому что мы говорим об одном из лучших талантов в мире.

Нам поступило несколько предложений от топ-команд, одно за другим. Одно из них было до лета 2021 года. Но у меня нет никакой информации о дальнейшем ходе переговоров. Думаю, важно оставаться тихими и терпеливыми», — цитирует Раиолу De Telegraaf.

Действующий контракт 18-летнего игрока с «Аяксом» истекает через полтора года. Ранее сообщалось, что Джастин Клюйверт является одним из четырех молодых футболистов амстердамского клуба, которыми интересуется «Барселона».