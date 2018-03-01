Невио Скала был бы рад возвращению Буффона в сборную

Известный итальянский тренер Невио Скала поделился мнением о возможном продолжении карьеры голкипера Джанлуиджи Буффона в сборной Италии.

Напомним, что Буффон объявил об окончании карьеры в национальной команде осенью прошло года, после того как итальянцы уступили Швеции в квалификации ЧМ-2018. Однако на этой неделе вратарь заявил, что готов помочь "Скуадре Адзурре" в ближайших спаррингах против Аргентины (23 марта) и Англии (27 марта).

"Это непростая ситуация для меня, поскольку, с одной стороны, я хотел бы, чтобы Буффон продолжал играть до 90 лет. С другой стороны, для сборной будет лучше смотреть в будущее. Главный тренер Луиджи Ди Бьяджо должен заниматься омоложением состава.

На месте Буффона я бы чётко разъяснил ситуацию тренеру, чтобы исключить путаницу в его решении. Хотя не всё так просто. Джанлуиджи любит Италию всей душой, он плакал после матча со Швецией и ненавидел этот матч, как и все итальянцы.

В любом случае Буффон лучше всех знает, какое решение о его будущем будет оптимальным. Ему уже не 20 лет. Наверняка его семья хочет, чтобы он больше времени проводил с ними, а не ездил по миру с командой. Очень непростая ситуация, но я был бы в любом случае рад, если бы Буффон продолжил играть", — цитирует Скалу Football Italia


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