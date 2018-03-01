Гризманн: Могу ошибаться в повседневной жизни, но на поле я безупречен

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн, автор четырех забитых голов в матче Примеры с «Леганесом» (4:0), поделился впечатлениями от игры.

«Доволен своей игрой и четырьмя забитыми голами, но главное – это победа и то, что мы поедем в гости к «Барселоне» на мажорной ноте. Посмотрим, получится ли у нас удачно сыграть на «Камп Ноу». Чемпионская гонка? Впереди 13 туров, и мы попытаемся выиграть все оставшиеся матчи. А там уже будет видно, какое место займем.

Нужно насладиться этой победой, будем стараться и дальше радовать болельщиков. Я могу ошибаться в повседневной жизни, когда говорю что-то не так, но на поле я безупречен. Я люблю «Атлетико» и своих одноклубников», – цитирует Гризманна AS со ссылкой на BeIN Sports.

Добавим, что после вчерашнего поединка Гризманн стал третьим игроком мадридского клуба в 21-м веке, который достиг отметки в 100 забитых голов. Двое других – Серхио Агуэро (101 гол) и Фернандо Торрес (124). Также нападающий стал первым с февраля 2011 года французом, оформившим покер в матче топ-5 европейских лиг. Семь лет назад подобное удалось форварду «Эвертона» Луи Саа – в матче АПЛ с «Блэкпулом» (5:3).