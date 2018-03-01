Аллегри: Дуглас Коста помог Ювентусу взломать оборону Аталанты. Футбол

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал выход команды в финал Кубка Италии после минимальной победы над «Аталантой» (1:0).

«Нужно похвалить парней не только за сегодняшнюю игру, но и за то, что они делают в этом сезоне. Мы достигли промежуточной цели – на дворе март, а «Ювентус» по-прежнему борется за три трофея. Впереди важный матч в серии А с «Лацио», а потом, в ответной игре с «Тоттенхэмом», мы должны показать свой лучший футбол.

В первом тайме у нас были некоторые проблемы – мы не успевали перекрывать фланги, и сопернику неплохо удавалась игра в пас между линиями. После перерыва, когда Дуглас Коста перешел на позицию под нападающим, мы стали больше создавать, больше внимания уделять атаке, и это помогло взломать оборону «Аталанты».

Игуаин? У него растяжение связок голеностопа. Мы решили не рисковать его здоровьем. Пока он не тренируется. Посмотрим, сможет ли он сыграть с «Лацио».

В сезоне всегда бывают моменты, когда все идет не так и есть травмы. Но мы не будем тратить время на жалобы. Мы всегда должны быть позитивными и найти способ выкрутиться. В большом клубе нужно сочетать красивый футбол с результатами. Это очень тонкая грань», — приводит слова Аллегри Football Italia.