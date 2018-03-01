Аллегри: Дуглас Коста помог Ювентусу взломать оборону Аталанты. Футбол

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал выход команды в финал Кубка Италии после минимальной победы над «Аталантой» (1:0).

«Нужно похвалить парней не только за сегодняшнюю игру, но и за то, что они делают в этом сезоне. Мы достигли промежуточной цели – на дворе март, а «Ювентус» по-прежнему борется за три трофея. Впереди важный матч в серии А с «Лацио», а потом, в ответной игре с «Тоттенхэмом», мы должны показать свой лучший футбол.

В первом тайме у нас были некоторые проблемы – мы не успевали перекрывать фланги, и сопернику неплохо удавалась игра в пас между линиями. После перерыва, когда Дуглас Коста перешел на позицию под нападающим, мы стали больше создавать, больше внимания уделять атаке, и это помогло взломать оборону «Аталанты».

Игуаин? У него растяжение связок голеностопа. Мы решили не рисковать его здоровьем. Пока он не тренируется. Посмотрим, сможет ли он сыграть с «Лацио».

В сезоне всегда бывают моменты, когда все идет не так и есть травмы. Но мы не будем тратить время на жалобы. Мы всегда должны быть позитивными и найти способ выкрутиться. В большом клубе нужно сочетать красивый футбол с результатами. Это очень тонкая грань», — приводит слова Аллегри Football Italia.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Канада выиграла бронзу хоккейного турнираКанада выиграла бронзу хоккейного турнира
Второго спортсмена из РоSSии уличили в допинге на ОлимпиадеВторого спортсмена из РоSSии уличили в допинге на Олимпиаде
Тренера "Олимпиакоса" госпитализировали после попадания в голову рулона туалетной бумагиТренера "Олимпиакоса" госпитализировали после попадания в голову рулона туалетной бумаги
Золотой "лотерейный билет" вытянула БелоруссияЗолотой "лотерейный билет" вытянула Белоруссия
Бабич: Готовимся очень серьезно. ФутболБабич: Готовимся очень серьезно. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Рейна договорился с Миланом. ФутболРейна договорился с Миланом. Футбол
Жены футболистов Шахтера подарили 40 компьютеров Охматдету на 600 тысяч гривенЖены футболистов Шахтера подарили 40 компьютеров Охматдету на 600 тысяч гривен
Карпаты могут лишиться турнирных очков. ФутболКарпаты могут лишиться турнирных очков. Футбол
Алексей Антонов стал футболистом латвийского ВентспилсаАлексей Антонов стал футболистом латвийского Вентспилса
Раиола: Джастином Клюйвертом интересуются многие топ-клубы. ФутболРаиола: Джастином Клюйвертом интересуются многие топ-клубы. Футбол
Технический директор Карпат: Обращение в суд не противоречит нормам ФИФА. ФутболТехнический директор Карпат: Обращение в суд не противоречит нормам ФИФА. Футбол
Яремчук: В Генте меня ценят, уважают и поддерживают. ФутболЯремчук: В Генте меня ценят, уважают и поддерживают. Футбол
ФИФА ознакомила тренеров с системой VAR. ФутболФИФА ознакомила тренеров с системой VAR. Футбол
На улице скончался экс-бомбардир Спортинга и Барселоны. ФутболНа улице скончался экс-бомбардир Спортинга и Барселоны. Футбол
Боруссия готова предложить Ройсу новый контракт. ФутболБоруссия готова предложить Ройсу новый контракт. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости