Технический директор Карпат: Обращение в суд не противоречит нормам ФИФА. Футбол

Технический директор «Карпат» Тарас Гордиенко, комментируя дело Владимира Гудымы, рассказал, что ФИФА не запрещает клубам обращаться в суды общей юрисдикции.

«Информация о регистрации новичков «Карпат» на основании мер, установленных судом общей юрисдикции, на время рассмотрения трудового спора клуба с бывшим игроком Владимиром Гудымой сопровождается в ряде СМИ очередным вбросом лжи о том, что якобы обращение в суд общей юрисдикции противоречит принципам ФИФА. Статья 22 регламента международной футбольной федерации: «Не ограничивать право любого игрока или клуба обращаться с иском в гражданский суд по трудовым спорам».

В процессе общения с швейцарским правовым партнером «Карпат» по различным аспектам «Гудымагейта», труднее всего было объяснить, что ФФУ пытается наказывать клуб за обращение о защите интересов в гражданский суд. Только с третьего раза наш партнер осознал, что в Европе еще есть такая футбольная ассоциация и ее дисциплинарные правила, в которых о фундаментальных в Европейском Союзе правовых принципах разрешения трудовых споров не слышали», – приводит слова Гордиенко официальный сайт «Карпат».

Напомним, Владимир Гудыма играл за «Карпаты» в 2007-2014 годах. Львовский клуб остался должен украинцу почти 74 тысячи долларов.


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