Яремчук: В Генте меня ценят, уважают и поддерживают. Футбол
Украинский нападающий «Гента» Роман Яремчук рассказал о своей адаптации в бельгийском клубе.
«Динамо» – большой клуб на Украине, а «Гент» – ближе к середнякам в чемпионате Бельгии. Я был приятно удивлен профессионализмом в «Генте». Да, «Динамо» считается топ-клубом в Украине, но оно многому бы могло научиться у бельгийцев.
Когда я только появился в «Генте», моя самооценка была на нуле. «Динамо» убило во мне футболиста, радость от игры исчезла. Я чувствовал недовольство и косые взгляды со стороны одноклубников и тренеров, будто делал только что-то плохое.
В «Генте» меня ценят, уважают и поддерживают. Я был в «Динамо» с 10 лет. С самого начала я пытался заявить о себе действиями, а не словами. Уверен, что заслуживал больше шансов в первой команде», — цитирует 22-летнего Яремчука Sport/Voetbalmagazine.
Добавим, что в нынешнем сезоне Роман Яремчук сыграл в 21 матче чемпионата Бельгии, забив в них восемь голов.
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