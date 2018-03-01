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Примера: "Атлетик" и "Валенсия" сыграли вничью, "Севилья" одолела "Малагу" Матч 26-го тура чемпионата Испании "Атлетик" - "Валенсия" завершился вничью - 1:1. В составе баскского клуба отличился защитник Оскар Де Маркос. Фото: valenciacf.com У "летучих мышей" забил полузащитник Жоффре Кондогбья. В параллельных играх "Малага" уступила "Севилье" - 0:1 и "Хетафе" разгромил "Депортиво". "Малага" - "Севилья" - 0:1 (0:1) Гол: Корреа, 15 (0:1). "Малага": Роберто, Росалес, Микель, Эрнандес, Диего Гонсалес (Самуэль Гарсия, 84), Ласен, Итурра, Чори Кастро, Идейе (Буэно, 76), Ролан, Саксесс (Эн-Несири, 34). "Севилья": Рико, Кьер, Лаюн, Арана, Лангле, Банега, Писарро, Сарабия, Корреа (Васкес, 63), Бен Йеддер (Рамирес, 78), Нолито (Гайс, 88). Предупреждения: Лаюн, 12. Идейе, 44. Росалес, 65. Сарабия, 67. Судья: Дель Серро Гранде. 28 февраля. Малага. Стадион La Rosaleda. "Атлетик" - "Валенсия" - 1:1 (0:1) Голы: Кондогбья, 23 (0:1). Де Маркос, 49 (1:1). Нереализованный пенальти: Адурис (Атлетик), 36 (вратарь) "Атлетик": Аррисабалага, Де Маркос, Иньиго Мартинес, Саборит, Нуньес, Рауль Гарсия (Лекуэ, 77), Сусаэта (Иньяки Уильямс, 63), Сан-Хосе, Эчеварриа, Адурис, Кордоба. "Валенсия": Нету, Хосе Гайя, Мурильо, Габриэл Паулиста, Везу, Парехо, Кокелен, Кондогбья, Дзадза (Солер, 83), Вьетто (Родриго, 71), Торрес (Гонсалу Гедеш, 75). Предупреждения: Дзадза, 20. Кордоба, 29. Мурильо, 69. Судья: Хиль Мансано. 28 февраля. Бильбао. Стадион San Mames Barria. "Хетафе" - "Депортиво" - 3:0 (2:0) Голы: Анхель, 40 (1:0). Боведа, 44 - в свои ворота (2:0). Хорхе Молина, 82 (3:0). "Хетафе": Э.Мартинес, Антунеш, Суарес, Джене, Бруно Гонсалес, Портильо, Арамбарри, Мора (Сибасаки, 64), Анхель (Реми, 75), Хорхе Молина, Ндиай (Ндокайт, 85). "Депортиво": Р.Мартинес, Крун-Дели (Борхес, 46), Боведа, Хуанфран, Шер, Луизинью, Мунтари (Андоне, 63), Москера, Адриан, Лукас, Баккали (Картабия, 77). Предупреждения: Луизинью, 20. Мора, 25. Крун-Дели, 34. Ндиай, 50. Москера, 57. Боведа, 88. Судья: Мунуэра Монтера. 28 февраля. Хетафе. Стадион Coliseum Alfonso Perez. Спорт-Экспресс

Спорт-Экспресс

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