Украинских спортсменов провели на Паралимпиаду-2018 в Корею

31 спортсмен примет участие в соревнованиях по трем видам спорта.

Фото: пресс-служба президента
Фото: пресс-служба президента
Фото: пресс-служба президента
Фото: пресс-служба президента

Национальную паралимпийскую сборную команду Украины по зимним видам спорта торжественно провели на XII Паралимпийские игры, которые пройдут 9-18 февраля в корейском городе Пхёнчхан.

В церемонии проводов приняла участие супруга Президента Марина Порошенко, информирует пресс-служба главы Украинского государства.

Согласно сообщению, на зимней Паралимпиаде-2018 выступит 31 спортсмен из Украины. Отмечается, что украинская команда примет участие в соревнованиях по лыжным гонкам, биатлону и горнолыжному спорту (сноуборд).

Впервые Украина дебютировала на VII зимних Паралимпийских играх двадцать лет назад - в 1998 году. Сегодня она - лидер мирового паралимпийского движения. За всю историю участия в зимних Играх паралимпийская команда завоевала 90 медалей, из которых 20 - золотые. По итогам ХИ зимних Паралимпийских Игр национальная паралимпийская сборная команда Украины получила 25 медалей и стала второй по общему количеству наград.


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