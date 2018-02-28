На улице скончался экс-бомбардир Спортинга и Барселоны. Футбол

Печальные новости пришли из Испании, где из-за сердечного приступа на 68-м году умер легендарный нападающий "Барселоны" и хихонского "Спортинга" Энрике Кастро, более известный как Кини.

Кини нашли на улице, недалеко от дома в Хихоне. Прохожие пытались помочь ему, чтобы реанимировать, вызвали скорую помощь, но спасти легендарного бомбардира не удалось.

Кини был большой легендой "Спортинга" в семидесятых годах прошлого века, а затем перешел в "Барселону", где также успел оставить глубокий след. Он был отличным нападающим, одним из лучших в свое время, он пять раз выигрывал награду Пичичи - трофей лучшего бомбардира Испании. Также дважды был лучшим бомбардиром Сегунды. В сезоне 1978/79 он был признан лучшим футболистом Испании. За "Спортинг" он играл 15 лет и забил 241 гол. За "Барсу" он играл с 1980 по 1984 год и в ровно ста матчах забил 54 мяча. За сборную Испании он сыграл 35 матчей и забил восемь мячей.

История Кини была удивительной, достойная фильма. "Барселона" несколько лет пыталась его увести из Хихона, но "Спортинг" не сдавался, не продавая его. Идея руководства создать убойный тандем Кройфф-Кини. Когда его, наконец, удалось привезти на "Камп Ноу", Кини похитили, и "Барселона" на финише сезона осталась без титулов. Кини был в заточении 25 дней, и за это время его товарищи по команде в последних четырех турах смогли набрать всего одно очко, проиграв три матча. Это стоило им чемпионства.

Quini's kidnapping that alarmed all of Spain https://t.co/GjcpTJ0uZh pic.twitter.com/zK3NlUdbs4

— Se?or Montero (@MonteroSenor) 28 февраля 2018 г.

Узнав печальные новости, многие великие испанские и мировые футбольные легенды, высказали слова сочувствия.


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