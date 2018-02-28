Невилл: Де Хеа - единственный футболист мирового класса в МЮ

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл отдал должное вратарю "красных дьяволов" Давиду Де Хеа.

- Де Хеа - единственный футболист мирового класса в манкунианском коллективе. Кто-то может назвать Санчеса, но в МЮ он ещё не показывает свою лучшую игру. Тем не менее, это исполнитель высочайшего уровня, что подтвердили уже 5-6 сезонов. Я бы ещё выделил Антонио Валенсию. Не знаю, относится ли он к когорте топ-игроков, но последние 2-3 сезона провёл просто великолепно, - приводит слова Невилла издание Goal.com.

Напомним, команда Жозе Моуринью занимает вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующих "горожан" на 13 очков. В 1/8 финала Лиги чемпионов британцы пересеклись с испанской "Севильей" - выездная встреча завершилась со счётом 0:0.