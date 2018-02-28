Оргкомитет Олимпиады в Токио представил талисманы Игр-2020

Победителя выбрали по итогам голосования среди учеников начальных школ.

Организационный комитет Олимпийских игр 2020 года в Токио представил талисманы Олимпиады и Паралимпиады.

Их изображения появились на сайте Игр.

Дизайнеры создали талисманы, сочетая традиции стиля манга и черты хайтека.

Талисман Олимпиады раскрашен в бело-синюю клетку. "Он очень спортивен и отличается сильным чувством справедливости", - говорится в описании к изображению. По замыслу дизайнеров, он также обладает способностью моментально перемещаться в пространстве в любом направлении.

Талисман Паралимпиады раскрашен в бело-малиновую клетку. Он обычно спокоен, но в случае необходимости может развивать огромную силу. "У него есть сила внутреннего достоинства и доброе сердце, которое любит природу. Он умеет разговаривать с камнями и с ветром и передвигать предметы силой взгляда", - говорится в описании.

Всего на конкурсе были представлены 2042 варианта дизайна. После отбора их осталось три. Окончательный результат определили по итогам голосования среди учеников начальных школ.

Напомним, Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года, Паралимпиада - с 25 августа по 6 сентября.

В июле 2015 года была представлена эмблема Олимпиады-2020. Она являла собой символическое изображение буквы "Т", выполненное из фигур золотого, красного, черного и серого цветов на белом фоне. Однако вскоре после представления в эмблеме был обнаружен плагиат и организаторы решили прекратить ее использование и выбрать новую.

В апреле 2016 года был представлен новый переделанный логотип Игр.