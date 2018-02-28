НХЛ: Карлссон рад, что остался в Оттаве

Защитник "Оттава Сенаторз" Эрик Карлссон рад, что теперь может сосредоточиться только на хоккее. Дедлайн (запрет на обмены) уже вступил в силу, и все разговоры о том, что его могут обменять, теперь отложены по крайней мере до окончания сезона, сообщает nhl.com.

"Бизнес в последнее время стал превалировать над хоккейной составляющей. Хорошо, что сейчас снова можно думать о хоккее. Мне нравится играть, этим я и занимаюсь", - сказал Карлссон после утренней раскатки в Вашингтоне перед матчем против "Вашингтон Кэпиталз", который "Сенаторз" проиграли со счетом 2:3.

Карлссону и его беременной жене Мелинде пришлось понервничать в последнее время в связи со слухами о возможном обмене. "Оттава" выбрала Карлссона под 15-м номером на драфте 2008 года, и 27-летний защитник все девять сезонов провел в этой команде. Он вздохнул с облегчением, когда дедлайн миновал, а обмен не состоялся.


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