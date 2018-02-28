Пидгрушной и Вале Семеренко предложат перейти на индивидуальную подготовку

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о перспективах Елены Пидгрушной и Вали Семеренко в национальной сборной.

- Я уже сказал Лене, и, думаю, скажу Вале, что им имеет смысл перейти на индивидуальную подготовку, а не тренироваться в составе национальной команды. Будем откровенны – я не верю, что они будут работать в полную силу четыре года до следующей Олимпиады. А с таким настроением, с постоянно преследующими болезнями, выполнять предлагаемую в команде нагрузку невозможно. И для молодых спортсменов это будет не самый хороший пример, если их заслуженные коллеги будут тренироваться не в полную силу, отлучаться со сборов, и вообще работать в индивидуальном графике, а не по одной с командой программе. Мы, конечно, поможем им организовать индивидуальную подготовку, но с прицелом на следующую Олимпиаду нам надо формировать новую команду. А что касается трех мартовских этапов Кубка мира, то, за исключением Пидгрушной, все спортсмены поедут, будут бороться за сохранение квоты, набирать кубковые очки, - заявил Владимир Брынзак.


Terrikon со ссылкой на biathlon.com.ua


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