Андрей Шевченко: Главная задача - попасть на Евро-2020. Футбол

19-го марта сборная Украины впервые в этом году соберется вместе и начнет подготовку к контрольным матчам. В Харькове тренерский штаб запланировал двухдневный сбор, который станет фундаментом подготовки. Первым соперником станет хорошо знакомая Саудовская Аравия. В 2006 году "сине-желтые" на Чемпионате Мира обыгрывали арабов 4:0. Вторым спарринг-партнером станет Япония, с которой Украина сыграет в бельгийском Льеже.

Сейчас наставник сборной озвучил задачи на ближайший еврофорум - получить путевку на ЕВРО-2020. Такое заявление Андрей Шевченко сделал в Монте-Карло, где накануне награждали лучших спортсменов мира в течение 2017 года.

Андрей Шевченко:
- Сейчас сборная Украины - это молодая и амбициозная команда, которой требуется еще определенный опыт для достижения поставленных целей. Главная задача - получить путевку на Чемпионат Европы 2020 года. Тренерская карьера кардинально отличается от игровой. Мое видение футбола очень изменилось, и сейчас я думаю только о развитии национальной команды.


Terrikon со ссылкой на footballua.tv


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