Зидан: Мы не заслуживали поражения. Футбол
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением об игре 26-го тура испанской Примеры против "Эспаньола" (0:1). Форвард "бело-синих" Херар Морено распечатал ворота "сливочных" на 93-й минуте.
- Мы очень хорошо начали первый тайм, создали несколько голевых моментов, но так и не смогли отличиться. А после перерыва потеряли свою игру. В футболе бывает всякое, нужно уметь принимать неудачи. После пяти подряд успешных матчей мы не смогли добиться желаемого результата.
"Реал" не заслуживал поражения, оно очень болезненное. У "Эспаньола" было очень мало моментов, результат не отображает тех событий, которые происходили на футбольном поле, - приводит слова французского специалиста издание Marca.
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