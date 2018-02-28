Зидан: Мы не заслуживали поражения. Футбол

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением об игре 26-го тура испанской Примеры против "Эспаньола" (0:1). Форвард "бело-синих" Херар Морено распечатал ворота "сливочных" на 93-й минуте.

- Мы очень хорошо начали первый тайм, создали несколько голевых моментов, но так и не смогли отличиться. А после перерыва потеряли свою игру. В футболе бывает всякое, нужно уметь принимать неудачи. После пяти подряд успешных матчей мы не смогли добиться желаемого результата.

"Реал" не заслуживал поражения, оно очень болезненное. У "Эспаньола" было очень мало моментов, результат не отображает тех событий, которые происходили на футбольном поле, - приводит слова французского специалиста издание Marca.