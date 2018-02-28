Неймар пропустит от 6 до 8 недель

Лидер атак французского гранда Неймар не поможет парижанам в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

Издание L'Equipe, ссылаясь на отца 26-летнего бразильца, называет новые сроки восстановления форварда - от 6 до 8 недель. Таким образом, звёздный нападающий вернётся ближе к концу нынешнего сезона.

Напомним, Неймар получил повреждение во время матча 27-го тура чемпионата Франции против "Марселя" (3:0). У него диагностировали растяжение правой лодыжки, а также трещину пятой плюсневой кости. Ожидалось, что восстановительный процесс затянется всего лишь на несколько недель, а сам игрок сможет выйти на поле даже с травмой.

ПСЖ будет принимать "Королевский клуб" уже через неделю - 6-го марта. В Мадриде французы уступили со счётом 1:3.




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