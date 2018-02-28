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2018-02-28
Суперлига: "Мотор" и "Донбасс" побеждают с запасом
Чемпионат Украины
Суперлига
Мужчины
ЗНТУ-ЗАС - Мотор - 28:47 (12:23).
Фото: handball.motorsich.com
З: Кобзий (7), Тютюнник (5).
М: Кубатко (8), Пуховский (8), Пачковски (7), Жук (6), Сорока (4).
Откровенно слабо сыграли вратари обеих команд. Рудольф Бородай и Александр Белый отбили 15 и 5 процентов бросков соответственно. У вратарей «Мотора» показатели несколько выше: Виктор Киреев - 33, Геннадий Комок - 24. В этом матче «Мотор» атаковал ворота соперника с периодичностью один бросок в минуту.
Первую пятиминутку чемпион выиграл со счетом 7:1, тем самым показав, кто в доме хозяин, в прямом и переносном смысле. Подобный результативный отрезок «Мотор» выдал и в первой половине второго тайма (13:4).
Донбасс - ЗТР-Буревестник - 37:20 (16:8).
Д: Ром. Гончаров (7), Иванов (6), Килевой (5), Ильченко (4), Маляревич (4).
Б: Залевский (6), Попович (4), Щербак (4).
У «Донбасса» пополнение: 27-летний правый крайний Артем Могилка, воспитанник СДЮШОР ЗТР, поигравший в свое время за запорожские клубы ЗТР и ЗНТУ-ЗАС. Дебютировал уже в этом матче, забил три гола.
А судьба встречи решилась в первые минуты игры. На 8-й минуте хозяева площадки вели в счете 4:1. Два мяча забил Роман Гончаров, бывший игрок «ЗТР-Буревестника». Роман старался, чего не скажешь о его брате Руслане, который за матч ни разу не смог огорчить вратарей «Донбасса».
К 20-й минуте разница в счете достигла семи мячей (12:5). Так же ударно «Донбасс» начал и вторую половину игры: первый пятиминутный отрезок хозяева выиграли со счетом 6:1.
Анатолий ВЛАСОВ, Спорт-Экспресс в Украине
И В Н П М О
1. ЗТР 20 16 2 1 720-440 34
2. Мотор 16 16 0 0 686-345 32
3. Донбасс 19 12 2 5 590-539 26
4. ЗНТУ-ЗАС 17 10 1 6 541-479 21
5. Портовик 18 7 1 10 510-573 15
6. ЗТР-Буревестник 18 6 1 11 494-527 13
7. ЦСКА 16 5 1 10 435-507 11
8. Политехник 18 2 0 16 393-638 4
9. Энергетик 16 1 0 15 300-621 2
Очередные матчи. 28 февраля: ЦСКА - ЗНТУ-ЗАС, ЗТР - Политехник. 1 марта: ЗТР-Буревестник - Энергетик, Политехник - ЗТР.
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