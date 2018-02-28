WADA подтвердило информацию о запрете соревнований в РоSSии

В РФ считают, что что WADA не уполномочено отнимать у страны соревнования.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что РоSSия действительно может лишиться права проведения международных спортивных соревнований, сообщает Газета.Ru.

"В соответствии с внесенным в кодекс поправками, утвержденными советом учредителей WADA в ноябре 2017 года, которые должны вступить в силу 1 апреля 2018 года, международные федерации будут обязаны осуществлять прием заявок на проведение чемпионатов мира и других международных событий только из стран, где правительство ратифицировало, приняло, одобрило или присоединилось к антидопинговой конвенции ЮНЕСКО и где национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация соответствуют кодексу", - говорится в ответе менеджера WADA по связям с общественностью Мэгги Дюранд на запрос издания.

Газета.Ru сообщает, что ранее глава комиссии Ассоциации юристов РоSSии по спортивному праву Сергей Алексеев заявил, что WADA не уполномочено отнимать у страны соревнования.

Напомним, депутат Европарламента Ребекка Хармс призвала политиков и посетителей бойкотировать чемпионат мира по футболу в РоSSии.