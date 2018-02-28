Гиггз: Слишком рано сравнивать Сити с Юнайтед, Челси и Арсеналом. Футбол

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз считает, что "Манчестер Сити" еще рано сравнивать с "красными дьяволами", "Арсеналом" или "Челси", которые за последние 25 лет выиграли 21 титул в Премьер-лиги.

В настоящее время "горожане" набрали 72 очка и уверенно возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги Англии, опережая на 13 очков городских ривалов из "Юнайтед".

"Я думаю, что каждый может оценить футбол, который демонстрирует "Сити", и они стоят в ряду лучших образцов в истории Премьер-лиги. Но для сравнения "горожан" с "Манчестер Юнайтед", "Арсеналом" или "Челси" им нужно выиграть еще несколько титулов. Им необходимо демонстрировать стабильность, а не просто один отличный сезон", - считает валлийская легенда мирового футбола.


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