Гиггз: Слишком рано сравнивать Сити с Юнайтед, Челси и Арсеналом. Футбол
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз считает, что "Манчестер Сити" еще рано сравнивать с "красными дьяволами", "Арсеналом" или "Челси", которые за последние 25 лет выиграли 21 титул в Премьер-лиги.
В настоящее время "горожане" набрали 72 очка и уверенно возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги Англии, опережая на 13 очков городских ривалов из "Юнайтед".
"Я думаю, что каждый может оценить футбол, который демонстрирует "Сити", и они стоят в ряду лучших образцов в истории Премьер-лиги. Но для сравнения "горожан" с "Манчестер Юнайтед", "Арсеналом" или "Челси" им нужно выиграть еще несколько титулов. Им необходимо демонстрировать стабильность, а не просто один отличный сезон", - считает валлийская легенда мирового футбола.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
28.02.2018 11:22