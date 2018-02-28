Федерация баскетбола Украины пожизненно дисквалифицировала трех игроков
Игроки БК "Кремень-КДЮСШ-2" Тимощук и "Харьковских Соколов" Гущин и Базилев наказаны за организацию подозрительного матча.
Федерация баскетбола Украины официально сообщила о санкциях в отношении участников скандального матча Высшей лиги Дивизиона "Б" между БК "Кремень-КДЮСШ-2" и БК "Харьковские Соколы".
Пресс-служба ФБУ сообщает, что резонансный поединок Высшей лиги состоялся 4 февраля и завершился победой БК "Кремень-КДЮСШ-2". После завершения игры президент "Харьковских Соколов" Сергей Чебышев уведомил руководство федерации о противоправном влиянии на результат игры.
6 февраля распоряжением Генерального секретаря ФБУ была создана экспертная рабочая группа для детального анализа подозрительного матча. На основании собранных материалов и выводов экспертов Комиссия "признала действия игрока БК "Кремень-КДЮСШ-2" Тимощука И. и игроков "Харьковских Соколов" Гущина С., Базилева М. такими, которые были совершены с целью противоправного влияния на результат игры".
Согласно статье 27 Положения о дисциплинарных санкциях ФБУ названным игрокам пожизненно запрещена любая деятельность, связанная с баскетболом.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
28.02.2018 11:21