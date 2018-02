В снежной Барселоне самым быстрым был Феттель

Себастьян Феттель и "Феррари" были самыми быстрыми во второй день тестовых заездов Формулы-1 в Барселоне, которые проходили в холодную погоду и даже при срывающемся снеге.

Четырехкратный чемпион мира показал реальную скорость нового "Черного скакуна" во второй половине дня. Проехав 98 кругов, он на 0,303 секунды опередил пилота чемпионского "Мерседеса" Валттери Боттаса, который проехал 94 круга.

Хорошие новости сегодня принес "Макларену" Стоффель Вандорн. Бельгиец вошел в первую тройку, показав на 0,652 секунды время хуже Феттеля всего на 37 кругах. Во второй половине дня у команды были небольшие технические проблемы.

Из-за повреждения первую половину дня пропустил Макс Верстапен, а затем на 67 кругах показал четвертое время. Пятерку замкнул Карлос Сайнс Джуниор из "Рено".

Вернувшийся в качестве тест-пилота спустя семь лет Роберт Кубица на "Вильямсе" показал седьмое время на 48-ми кругах, опередив Сергея Сироткина, которого предпочли в качестве основного гонщика.

Сезон в Формуле-1 начинается 25 марта.