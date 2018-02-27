Видеоповторы помогут медбригадам команд на ЧМ-2018. Футбол

Участникам чемпионата мира по футболу сообщили, что видеоповторы будут доступны для их медицинских бригад, чтобы помочь им в диагностике повреждений.

Один из ведущих медицинских работников ФИФА Мишель Д'Ог сообщил агентству "Ассошиэйтед Пресс", что представитель медицинской бригады команды сможет воспользоваться просмотром видеоповторов для оценки возможной травмы в реальном времени, что поможет лучше диагностировать на месте.

Это последнее нововведение к видеотехнологиям, которые будут дебютировать на чемпионатах мира по футболу в РоSSии. С 2014 года ФИФА усиленно работал над предотвращением серьезных последствий травм, когда игроки получали удары по голове, после чего возвращались на поле.


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