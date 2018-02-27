РоSSию лишили всех международных спортивных соревнований с апреля 2018 года
РоSSийская Федерация с 1 апреля 2018 года не сможет проводить на своей территории международные спортивные соревнования.
Об этом сообщает
Издание ссылается на новый Международный стандарт соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Запрет на проведения турниров будет действовать до восстановления членства РоSSии в WADA.
«У РоSSии не будет никаких чемпионатов мира и Европы, никаких этапов авто- и мотогонок, включая Формулу-1, никаких этапов Кубков мира по любому виду спорта, шахматных Олимпиад, Универсиад и Всемирных военных игр», – резюмирует издание.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
27.02.2018 15:24
27.02.2018 17:14