РоSSию лишили всех международных спортивных соревнований с апреля 2018 года

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РоSSийская Федерация с 1 апреля 2018 года не сможет проводить на своей территории международные спортивные соревнования.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на издание «Чемпионат».

Издание ссылается на новый Международный стандарт соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Запрет на проведения турниров будет действовать до восстановления членства РоSSии в WADA.

«У РоSSии не будет никаких чемпионатов мира и Европы, никаких этапов авто- и мотогонок, включая Формулу-1, никаких этапов Кубков мира по любому виду спорта, шахматных Олимпиад, Универсиад и Всемирных военных игр», – резюмирует издание.


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