Кубок Дэвиса решили преобразовать в новый турнир. Футбол
Компания футболиста Жерара Пике вложит в реформу $3 млрд.
Международная теннисная федерация (ITF) объявила об изменении формата Кубка Дэвиса.
Как сообщается на сайте ITF, инициатором реформы стал футболист "Барселоны" Жерар Пике. В рамках сотрудничества с федерацией компания Пике Kosmos вложит в Кубок Дэвиса $3 млрд.
С 2019 года Кубок Дэвиса как турнир будет упразднен, название сохранится только за самим призом. Вместо этого турнира будет проводится Финал кубка мира по теннису (World Cup of Tennis Finals).
В этом финале будут принимать участие 18 команд, а его розыгрыш будет проводиться в течение недели в конце сезона. Команды-участницы будут разделены на группы. 16 команд Мировой группы попадут на турнир напрямую, еще две будут определены в розыгрыше зонального турнира.
Восемь сильнейших участников группового турнира выйдут в четвертьфинал и дальше команды будут играть на вылет. Каждый матч будет состоять из трех встреч, двух одиночных и одной парной. Все игры будут трехсетовыми.
Организатором турнира станут Kosmos и ITF. Основную часть призовых составят деньги, выделенные на турнир инвестиционной группой Пике. Кроме того, деньги компании пойдут на развитие тенниса.
Kosmos вложит в этот проект $3 млрд за 25 лет.
Напомним, сейчас Кубок Дэвиса проводится на протяжении всего года - четыре недели в году выделены под матчи сборных Мировой группы. Каждый матч играется на территории одной из двух стран, принимающих в нем участие.
Кубок Дэвиса - старейший в мире теннисный командный турнир.
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