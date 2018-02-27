Гюндоган: Немного странно снова играть с Арсеналом спустя четыре дня. Футбол

"Манчестер Сити", который в воскресенье разгромил "Арсенал" (3:0) в финальном матче Кубка Лиги, готовится к очередному противостоянию с "канонирами".

- Знаем, что соперник умеет демонстрировать хороший футбол, у них сильная команда, - приводит слова хавбека "горожан" Гюндогана Sky Sports. - Это будет непростой поединок, мы должны подготовиться к нему. Немного странно снова играть с "Арсеналом" спустя четыре дня.

Впереди ещё много важных матчей, и встреча в Лондоне - одна из них. Нет времени, чтобы праздновать победу в Кубе Лиги либо просто расслабиться. Сейчас важно хорошенько поработать и добыть три очка.

Отметим, что центральная встреча 28-го тура английской Премьер-лиги состоится 1 марта на лондонском "Эмирейтс Стэдиум".