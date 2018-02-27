Игорь Суркис: Маркевич - член клуба сбитых летчиков. Футбол

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис в очередной раз вступил в полемику с экс-наставником сборной Украины Мироном Маркевичем. Слова Суркиса-младшего приводит на свой страничке в Facebook известный украинский журналист Андрей Шахов.

"Меня не интересует мнение человека, который за свою карьеру скатал больше договорных матчей, чем все остальные тренеры Украины вместе взятые. Как вы думаете, почему тренер финалиста Лиги Европы до сих пор не востребован ни у себя в стране, ни за границей? Да все по этой же причине: договорняки, никто не хочет с Маркевичем связываться. Вот он и сидит в Федерации футбола, член клуба сбитых летчиков, занимаясь неизвестно чем. Впрочем, известно чем - ездит по миру с ветеранами, творчески отдыхает.

Я прошу вас, Мирон Богданович, оставьте "Динамо" в покое! Понимаю, что сейчас на вашей улице праздник, грузовик с пряниками перевернулся - Лозанна решила против "Динамо", "Вересу" проиграли. Если у вас есть остатки совести - найдите в себе мужество промолчать, а не злорадствовать, - цитирует Суркиса Шахов.

Ранее Маркевич поделился своим мнением о "мариупольском деле".

Отметим, что Мирон Богданович является Заслуженным тренером Украины. В качестве тренера "Карпат", "Металлиста" и "Днепра" стал десятикратным призёром ЧУ, а вместе с "Днепром" дошёл до финала Лиги Европы сезона-2014/15.