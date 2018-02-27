Куртуа: Не считаю, что МЮ заслуживал победить больше, чем Челси. Футбол

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа прокомментировал поражение "синих" в выездном матче 28-го тура английской Премьер-лиги против "Манчестер Юнайтед" (2:1).

- Я очень разочарован, и, думаю, вся команда расстроена, - цитирует вратаря клубная пресс-служба. - В первом тайме мы контролировали игру, забили мяч и потом могли забить ещё. Но когда пропускаешь гол из ничего, как было и в матче с "Барселоной", то это обидно. Поэтому мы ушли на перерыв при счете 1:1, хотя должны были выигрывать.

Во втором тайме манкунианцы начали контролировать игру, она стала ровнее, но я не считаю, что МЮ заслуживал победить больше, чем мы. Однако это футбол. Возможно, соперник немного поменял свою игру, чтобы не позволить нам долго владеть мячом. Они отошли назад и держали трёх человек для контратаки, поэтому у них оставались в обороне семь футболистов и голкипер, что всегда несёт угрозу.

Очевидно, что "Манчестер Сити" слишком далеко, но на вторую, третью и четвертую позиции претендуют пять команд, так что будет тяжело до последнего матча сезона. Думаю, что мы обладаем достаточным уровнем мастерства, что было видно и в воскресном матче, и в игре с "Барселоной".

Напомним, "Челси" находится на пятой строчке в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на два очка.




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