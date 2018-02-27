НБА: результаты матчей 27 февраля

Десять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации.

"Атланта" - "Лейкерс" - 104:123 (22:28, 24:36, 29:32, 29:27)
АХ: Принс - 24, Шредер - 20
ЛЛ: Ингрэм - 21+10 подборов, Рэндл - 19+10 подборов

"Бостон" - "Мемфис" - 109:98 (33:24, 34:17, 19:28, 23:29)
БС: Ирвинг - 25, Розье - 15
МГ: Грин - 21+11 подборов, Газоль М. - 17

"Бруклин" - "Чикаго" - 104:87 (28:19, 21:32, 35:19, 20:17)
БН: Краббе - 21, Кэрролл, Аллен - по 18
ЧБ: Данн - 23, Маркканен - 19

"Нью-Йорк"- "Голден Стэйт" - 111:125 (39:37, 25:26, 18:39, 29:23)
НН: Мудиай - 20, Берк - 18
ГС: Томпсон - 26, Дюрант - 22, Карри - 21

"Торонто" - "Детройт" - 123:94 (30:26, 29:27, 34:22, 19:30)
ТР: Дерозан, Лоури - по 20, Ибака - 19
ДП: Драммонд - 18+18 подборов, Смит - 16

"Нью-Орлеан" - "Финикс" - 125:116 (26:36, 32:29, 38:24, 29:27)
НО: Дэвис - 53+18 подборов, Холидэй - 20
ФС: Букер - 40+10 подборов, Уоррен - 23, Джексон - 20+12 подборов, Лень - 1

"Оклахома-Сити" - "Орландо" - 112:105 (31:38, 30:24, 23:15, 28:28)
ОС: Джордж - 26, Адамс - 16, Уэстбрук - 8+12 подборов +11 передач
ОМ: Фернье, Симмонс - по 19, Гордон - 18

"Даллас" - "Индиана" - 109:103 (23:23, 26:20, 19:22, 41:38)
ДМ: Барнс - 21, Бареа - 19
ИП: Тернер - 24+11 подборов, Оладипо - 21

"Юта" - "Хьюстон" - 85:96 (21:19, 23:20, 19:31, 22:26)
ЮД: Гобер - 17, Митчелл - 16
ХР: Харден - 26+11 подборов

"Сакраменто" - "Миннесота" - 100:118 (29:29, 31:34, 17:34, 23:21)
СК: Лабиссьер - 20, Коли-Стайн - 17 МТ: Таунс - 26+17 подборов, Уиггинс - 22


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