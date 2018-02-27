Сын Григория Суркиса признан лучшим вратарем Dinamo Cup-2018. Футбол

В Минске завершился международный футбольный турнир "Dinamo Cup-2018", который проводится среди команд возрастной группы U-12 (футболисты 2006 года рождения). Киевское "Динамо" заняло второе место, уступив в финале роSSийскому "Анжи".

Куда интереснее было узнать, кому досталась одна из персональных наград. Лучшим вратарём турнира организаторы признали Вячеслава Суркиса, сына вице-президента УЕФА Григория Суркиса.

Пресс-служба киевлян акцентирует внимание на том, что решение принимали уважаемые в футбольных кругах эксперты во главе с легендой минского "Динамо" Эдуардом Малофеевым.

Интересно, что за эту же команду "Динамо" выступает и Владимир Лёвочкин - сын известного украинского политика, экс-руководителя Администрации президента Украины (2010-2014) Сергея Лёвочкина.


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