Вербный: Ковалец позвонил и извинился, этого достаточно. Футбол

Полузащитник "Карпат" Назар Вербный, которого капитан "Черноморца" Кирилл Ковалец отправил в нокдаун, не держит зла на своего обидчика. Встреча в Одессе завершилась со счётом 0:0.

- В Одессу мы ехали за победой, на кураже от матча против "Олимпика". Те 45 минут скорее добавили нам сил и эмоций, чем забрали их. Даже несмотря на то, что сезон только начинается, мы все чувствуем, что находимся в хороших физических кондициях, поэтому не было проблем с фактически тремя матчами за семь дней.

Эпизод с Ковальцом? Конечно, это неприятная ситуация, но её уже не стоит вспоминать - всё в прошлом. После матча Кирилл мне позвонил, извинился, этого достаточно. Я не держу на него зла - всякое может произойти в футболе. Уверен, что если бы можно было вернуть время назад, Ковалец бы та не сделал. И нам это удаление только повредило - вроде бы играли в большинстве, но уже не так, как раньше.

В Одессе было трудно играть в принципе – такие погодные условия откровенно мешали и ломали все планы. Надеюсь, что матчей со снегом и морозом будет как можно меньше", - сказал Вербный в интервью Информационному центру ФК "Карпаты".


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