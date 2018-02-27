Главное за день: злость Суркиса, облегчение Неймара, финт Болта и другие новости. Футбол

Главные спортивные новости понедельника, 26 февраля 2018 года.

Украинское

Говорят, Игорь Суркис собирается назначить главным тренером "Динамо" Рауля Рианчо. Он очень недоволен Александром Хацкевичем.

Все три удаления в матче "Верес" - "Динамо" были правильными. Так решил на своем заседании Комитет арбитров ФФУ.

Мирон Маркевич подверг братьев Суркисов суровой критике. Он призывает их очнуться и начать жить в новом мире.

"Мариуполь" пополнил свои ряды французом камерунского происхождения. Это высокий центральный защитник Джойским Дава Чаконте.

Юрия Вернидуба признали лучшим тренером 21-го тура чемпионата Украины. Это - следствие разгромной победы "Зари" над "Вересом".

А лучшим игроком тура стал Марлос. Он не только забил два гола "Зирке", но и изрядно потрудился на общекомандное благо.

Европейское

"Наполи" одержал десятую победу подряд в чемпионате Италии. У себя на поле "Кальяри" получили 5 безответных голов.

"Далянь Ифань" разжился сразу двумя игроками мадридского "Атлетико". Это полузащитники Николас Гайтан и Яник Феррейра-Карраско.

УЕФА собирается утвердить правило четырех замен во всех своих турнирах. Такую информацию имеет Marca.

Неймар избежал худшего и не сломал лодыжку. Тем не менее, ему придется пропустить три недели и, скорее всего, игру с "Реалом".

Other sports

Элина Свитолина сохранила четвертое место в рейтинге WTA. Это ей позволила сделать победа на турнире в Дубае.

Мужская сборная Украины по баскетболу одержала третью победу в отборочном цикле Кубка мира. Наши стали единоличными лидерами группы.

Сбылось небывалое - Усейн Болт сообщил о подписании футбольного контракта. С какой командой, он расскажет во вторник.

В понедельник стартовал сезон Формулы-1. Ну, точнее, в Барселоне начались традиционные предсезонные тесты.

Всяко-разно

Николая Матвиенко вернули в "Шахтер". "Террикон" пытается понять, к каким последствиям для игрока и команды это приведет.

Система видеоповторов не будет работать в следующей Лиге чемпионов. Это твердо обещает президент УЕФА Александер Чеферин.

21-й тур чемпионата Украины подарил нам немало ярких моментов. Вспомним их и проанализируем все случившееся.

Что общего у Ярослава Ракицкого, Вали Семеренко и Артема Далакяна? Все они стали героями прошлой спортивной недели по нашей версии.

Цифра дня

34 000 000 евро получит победитель Евро-2020, как стало известно сегодня.

84 болельщика пришло на матч "Олимпик" - "Сталь" - это абсолютный антирекорд чемпионатов Украины.