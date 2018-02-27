Главное за день: злость Суркиса, облегчение Неймара, финт Болта и другие новости. Футбол
Главные спортивные новости понедельника, 26 февраля 2018 года.
Украинское
Говорят, Игорь Суркис собирается назначить главным тренером "Динамо" Рауля Рианчо. Он очень недоволен Александром Хацкевичем.
Все три удаления в матче "Верес" - "Динамо" были правильными. Так решил на своем заседании Комитет арбитров ФФУ.
Мирон Маркевич подверг братьев Суркисов суровой критике. Он призывает их очнуться и начать жить в новом мире.
"Мариуполь" пополнил свои ряды французом камерунского происхождения. Это высокий центральный защитник Джойским Дава Чаконте.
Юрия Вернидуба признали лучшим тренером 21-го тура чемпионата Украины. Это - следствие разгромной победы "Зари" над "Вересом".
А лучшим игроком тура стал Марлос. Он не только забил два гола "Зирке", но и изрядно потрудился на общекомандное благо.
Европейское
"Наполи" одержал десятую победу подряд в чемпионате Италии. У себя на поле "Кальяри" получили 5 безответных голов.
"Далянь Ифань" разжился сразу двумя игроками мадридского "Атлетико". Это полузащитники Николас Гайтан и Яник Феррейра-Карраско.
УЕФА собирается утвердить правило четырех замен во всех своих турнирах. Такую информацию имеет Marca.
Неймар избежал худшего и не сломал лодыжку. Тем не менее, ему придется пропустить три недели и, скорее всего, игру с "Реалом".
Other sports
Элина Свитолина сохранила четвертое место в рейтинге WTA. Это ей позволила сделать победа на турнире в Дубае.
Мужская сборная Украины по баскетболу одержала третью победу в отборочном цикле Кубка мира. Наши стали единоличными лидерами группы.
Сбылось небывалое - Усейн Болт сообщил о подписании футбольного контракта. С какой командой, он расскажет во вторник.
В понедельник стартовал сезон Формулы-1. Ну, точнее, в Барселоне начались традиционные предсезонные тесты.
Всяко-разно
Николая Матвиенко вернули в "Шахтер". "Террикон" пытается понять, к каким последствиям для игрока и команды это приведет.
Система видеоповторов не будет работать в следующей Лиге чемпионов. Это твердо обещает президент УЕФА Александер Чеферин.
21-й тур чемпионата Украины подарил нам немало ярких моментов. Вспомним их и проанализируем все случившееся.
Что общего у Ярослава Ракицкого, Вали Семеренко и Артема Далакяна? Все они стали героями прошлой спортивной недели по нашей версии.
Цифра дня
34 000 000 евро получит победитель Евро-2020, как стало известно сегодня.
84 болельщика пришло на матч "Олимпик" - "Сталь" - это абсолютный антирекорд чемпионатов Украины.
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