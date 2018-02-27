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Бундеслига: "Боруссия" сыграла вничью с "Аугсбургом" Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Аугсбургом" в матче 24-го тура чемпионата Германии (1:1). Полузащитник дортмундцев Марко Ройс на 16-й минуте открыл счет, забив свой 7-й гол в своих последних 9 играх , а гости сравняли счет во второй половине, благодаря мячу Кевина Дансо. Фото: google.com Подопечные Питера Штогера еще не проигрывали в 2018-году, их беспроигрышная серия достигла 9 встреч. "Боруссия" - "Аугсбург" - 1:1 (1:0) Голы: Ройс, 16 (1:0). Дансо, 73 (1:1). "Боруссия": Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Емер Топрак, Шмельцер, Кастро (Дахуд, 62), Ройс (Пулишич, 76), Гетце, Вайгль, Шюррле, Батшуайи. "Аугсбург": Хитц, Хинтереггер, Фрамбергер (Хеллер, 56), Макс, Дансо, Моравек (Паркер, 77), Каиуби (Качар, 90+2), Ку Джа Чхоль, Шмид, Грегорич, Хедира. Предупреждения: Моравек, 75. Паркер, 81. Каиуби, 88. Судья: Грефе. 26 февраля. Дортмунд. Стадион "Сигнал-Идуна-Парк". Спорт-Экспресс

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