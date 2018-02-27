В беспорядках на футбольном матче в Марокко пострадали 14 полицейских

Матч чемпионата Марокко между "Кавкабом" и "Раджой" (0:3) был омрачен массовыми беспорядками на трибунах, сообщает France Football.
 
Более двух тысяч кресел были выдернуты, 14 полицейских пострадали, порядка 65 человек были задержаны.
Фото В беспорядках на футбольном матче в Марокко пострадали 14 полицейских
Фото: rsport.ru
 
Арбитр вынужден был прервать встречу на 6 минут.
 
"Раджа" был оштрафован на 50 тысяч дирхамов (примерно 4500 евро) и проведет два ближайших домашних матча без зрителей.
 
Марокко претендует на проведение ЧМ-2026, и инцидент, по версии издания, может сказаться на перспективах страны в борьбе за турнир.
 


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