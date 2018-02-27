Победитель Евро-2020 получит 34 миллиона евро. Футбол

Общий призовой фонд чемпионата Европы по футболу 2020 года составит 371 миллион евро. Об этом заявил генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис во время Конгресса европейского футбольного союза в Братиславе. Это на 70 миллионов евро больше, чем был призовой фонд в 2016 году во Франции, который составлял 301 миллион евро.

Победитель Евро-2020 получит 34 миллиона евро. Чемпионат Европы в 2020 году будет проходить с 13 июня по 12 июля в 13 европейских городах - Лондоне, Мюнхене, Баку, Санкт-Петербурге, Риме, Копенгагене, Бухаресте, Амстердаме, Дублине, Бильбао, Будапеште, Брюсселе и Глазго. Полуфиналы и финалы будут сыграны в Лондоне.

Кроме этого, УЕФА официально одобрило предложение о введении четвертой замены в матчах. Ожидается, что об этом будет объявлено 3 марта в Цюрихе. Дополнительная к трем заменам была проверена в нескольких чемпионатах - в основном юношеских. Это правило действует в Кубке Германии, но четвертую замену можно использовать только для дополнительного времени.

Цель нововведения, чтобы игроки получили больше отдыха после того, как в последние годы значительно выросло количество проводимых игр и их интенсивность.


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