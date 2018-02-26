Вацко: Лозанна еще раз доказала, что есть верховенство права. Футбол

Эксперт программы «Великий футбол» с Александром Денисовым на канале «Футбол 1» Виктор Вацко поделился мнением о ситуации в деле Мариуполя.

Напомним, что 19 февраля «Динамо» проиграло дело по рассмотрению в Спортивном арбитражном суде апелляции на решение Контрольно-дисциплинарного комитета и Апелляционного комитета ФФУ о присуждении технического поражения за неявку команды в Мариуполь на матч 7-го тура УПЛ. Таким образом, решение КДК ФФУ, засчитавшего основной команде ФК «Динамо» Киев, а также командам U-21 и U-19, техническое поражение со счетом 3:0 за неявку на матчи в Мариуполь, остается в силе. Вердикт CAS подтвердил позицию руководства ФФУ, настаивавшего на том, что все клубы равны перед Регламентом и обязаны подчиняться действующим спортивным правилам.

«В этой ситуации не надо играть в наперстки. В регламенте написано, что команда приедет на футбольный матч. Если этого не произошло, она должна получить поражение.

Меня, если честно, тошнит от этой темы. Сейчас Лозанна еще раз доказала, что есть верховенство права. А вот представьте себе ситуацию, что была бы переигровка. Завтра другой команде будет лень ехать в Мариуполь. Давай мы тоже переиграем. Должен быть закон, и он должен быть одним для всех.

На каком основании «Динамо» могло вести дискуссию, если в документе все четко указано, а в Мариуполь приехали «Черноморец», «Верес» и «Карпаты»? Есть город, где разрешено проводить поединки. Если матч происходит там, то счет на табло, если матч не происходит - счет в КДК», - считает Вацко.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
ОИ-2018: состав украинской женской команды на эстафету в биатлонеОИ-2018: состав украинской женской команды на эстафету в биатлоне
Канада выиграла бронзу хоккейного турнираКанада выиграла бронзу хоккейного турнира
Второго спортсмена из РоSSии уличили в допинге на ОлимпиадеВторого спортсмена из РоSSии уличили в допинге на Олимпиаде
Суперлига: Чемпион споткнулся, лидер - нет (ВИДЕО)  Суперлига: Чемпион споткнулся, лидер - нет (ВИДЕО)  
ОИ-2018: Все четвертьфинальные пары хоккейного турнираОИ-2018: Все четвертьфинальные пары хоккейного турнира
Блок рекламы


Похожие новости
Мирон Маркевич: Суркисы думали, все будет как раньше, вот и бесятся. ФутболМирон Маркевич: Суркисы думали, все будет как раньше, вот и бесятся. Футбол
Ромелу Лукаку: Мне предстоит длинный путь, но я амбициозен. ФутболРомелу Лукаку: Мне предстоит длинный путь, но я амбициозен. Футбол
Виктор Вацко: Для меня такая игра Шахтера стала неожиданностью. ФутболВиктор Вацко: Для меня такая игра Шахтера стала неожиданностью. Футбол
Представитель Насри подтвердил дисквалификацию футболистаПредставитель Насри подтвердил дисквалификацию футболиста
Игорь Суркис: Динамо не готово к весенней части сезона. ФутболИгорь Суркис: Динамо не готово к весенней части сезона. Футбол
Усейн Болт подписал футбольный контрактУсейн Болт подписал футбольный контракт
Аппетит не пропал. 21 тур (ВИДЕО)  . ФутболАппетит не пропал. 21 тур (ВИДЕО)  . Футбол
Дарио Срна начнет тренироваться с Шахтером уже 22 июня. ФутболДарио Срна начнет тренироваться с Шахтером уже 22 июня. Футбол
Эмоции и здравый смысл. "Верес" - "Динамо" - 3:1. ФутболЭмоции и здравый смысл. "Верес" - "Динамо" - 3:1. Футбол
Последний Кельн обыгрывает Лейпциг, Шальке обходит Байер. ФутболПоследний Кельн обыгрывает Лейпциг, Шальке обходит Байер. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости