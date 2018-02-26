Вацко: Лозанна еще раз доказала, что есть верховенство права. Футбол

Эксперт программы «Великий футбол» с Александром Денисовым на канале «Футбол 1» Виктор Вацко поделился мнением о ситуации в деле Мариуполя.

Напомним, что 19 февраля «Динамо» проиграло дело по рассмотрению в Спортивном арбитражном суде апелляции на решение Контрольно-дисциплинарного комитета и Апелляционного комитета ФФУ о присуждении технического поражения за неявку команды в Мариуполь на матч 7-го тура УПЛ. Таким образом, решение КДК ФФУ, засчитавшего основной команде ФК «Динамо» Киев , а также командам U-21 и U-19, техническое поражение со счетом 3:0 за неявку на матчи в Мариуполь, остается в силе. Вердикт CAS подтвердил позицию руководства ФФУ, настаивавшего на том, что все клубы равны перед Регламентом и обязаны подчиняться действующим спортивным правилам.

«В этой ситуации не надо играть в наперстки. В регламенте написано, что команда приедет на футбольный матч. Если этого не произошло, она должна получить поражение.

Меня, если честно, тошнит от этой темы. Сейчас Лозанна еще раз доказала, что есть верховенство права. А вот представьте себе ситуацию, что была бы переигровка. Завтра другой команде будет лень ехать в Мариуполь. Давай мы тоже переиграем. Должен быть закон, и он должен быть одним для всех.

На каком основании «Динамо» могло вести дискуссию, если в документе все четко указано, а в Мариуполь приехали «Черноморец», «Верес» и «Карпаты»? Есть город, где разрешено проводить поединки. Если матч происходит там, то счет на табло, если матч не происходит - счет в КДК», - считает Вацко.