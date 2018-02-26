Ромелу Лукаку: Мне предстоит длинный путь, но я амбициозен. Футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку - о своей мотивации побеждать и решении перейти в стан «красных дьяволов».

«Я начал выступать на профессиональном уровне, когда мне было 16 лет. Люди ожидают от меня по 20 голов в год, и я делаю это в течение 10 лет подряд. Думаю, я уже всё всем доказал, и поэтому не слушаю, что говорят люди. Я просто совершенствуюсь и показываю, что умею, на поле.

Пока я побеждаю и привожу к победам свою команду, то буду доволен. Как футболист, я не считаю себя индивидуальным исполнителем. Те, кого знает весь футбольный мир, что-то выиграли, я хочу того же. Мне предстоит длинный путь, но я амбициозен. Буду работать каждый день на благо своего клуба, ведь хочу завоевывать трофеи. В этом сезоне «МЮ» всё ещё борется в двух турнирах. Будет нелегко, но это хороший вызов для нас.

Переход в «Манчестер Юнайтед»? Я всегда выбираю головой и сердцем. И я сделал правильный выбор. У меня всё хорошо с тренером и партнёрами по команде, которые ежедневно помогают мне двигаться вперёд», — цитирует Лукаку Goal.


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