Виктор Вацко: Для меня такая игра Шахтера стала неожиданностью. Футбол

Эксперт программы «Великий футбол» с Александром Денисовым на канале «Футбол 1» Виктор Вацко поделился мнением о победе «Шахтера» в матче первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ромой».

«Быстрый мяч во втором тайме сильно прибавил «Шахтеру» уверенности. Возникли вопросы к функциональной готовности футболистов «Ромы», левый фланг «Шахтера» абсолютно переигрывал соперника в динамике, в скорости.

То, что не получалось у «Шахтера» в первом тайме, получилось во втором. Сколько мы видели в первой половине подключений Исмаили, 2 или 3 без эффективности? Во второй половине игры мы четко видели, что Чингиз Ундер не успевает отрабатывать назад. Было заметно, что после болезни плохо выглядит Флоренци. Это также понял и Ди Франческо: он сделал две замены, и одна из них спасла «Рому» от пропущенного мяча.

Менять что-то в атаке римлянам было важно, ведь функционально «Шахтер» выглядел просто блестяще. Для меня это было неожиданно. Это был осенний домашний «Шахтер» образца Лиги чемпионов. Еще год назад у «горняков» возникли проблемы в это время, когда они играли с «Сельтой». Итак, можно сказать, что «Шахтер» сделал свои выводы», - рассказал Вацко.