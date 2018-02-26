Представитель Насри подтвердил дисквалификацию футболиста

В интервью изданию The Telegraph представитель полузащитника Самира Насри рассказал, что игрок решением УЕФА был отстранён от футбола на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.

"Самир был дисквалифицирован, но не на год, как ранее сообщала испанская пресса, а на шесть месяцев", - сообщил адвокат Насри.

УЕФА наказал 30-летнего футболиста дисквалификацией за то, что в декабре 2016 года, когда он выступал за "Севилью" на правах аренды, в его организм попал питательный микроэлемент. В январе этого года стало известно, что Насри делали переливание крови, что запрещено антидопинговыми правилами. Адвокаты футболиста подали жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS), но она была отклонена.

Самир Насри известен по выступлениям за французский "Марсель", английские "Арсенал" и "Манчестер Сити", испанскую "Севилью". Последним клубом француза был турецкий "Антальяспор", который расторг с ним контракт 31 января. В активе Насри 41 матч за сборную Франции, в которых он забил 5 мячей.

Сейчас Самир Насри является свободным агентом. Ранее сообщалось, что в услугах игрока был заинтересован испанский "Лас-Пальмас".