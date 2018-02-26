Представитель Насри подтвердил дисквалификацию футболиста

В интервью изданию The Telegraph представитель полузащитника Самира Насри рассказал, что игрок решением УЕФА был отстранён от футбола на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.

"Самир был дисквалифицирован, но не на год, как ранее сообщала испанская пресса, а на шесть месяцев", - сообщил адвокат Насри.

УЕФА наказал 30-летнего футболиста дисквалификацией за то, что в декабре 2016 года, когда он выступал за "Севилью" на правах аренды, в его организм попал питательный микроэлемент. В январе этого года стало известно, что Насри делали переливание крови, что запрещено антидопинговыми правилами. Адвокаты футболиста подали жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS), но она была отклонена.

Самир Насри известен по выступлениям за французский "Марсель", английские "Арсенал" и "Манчестер Сити", испанскую "Севилью". Последним клубом француза был турецкий "Антальяспор", который расторг с ним контракт 31 января. В активе Насри 41 матч за сборную Франции, в которых он забил 5 мячей.

Сейчас Самир Насри является свободным агентом. Ранее сообщалось, что в услугах игрока был заинтересован испанский "Лас-Пальмас".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
ОИ-2018: состав украинской женской команды на эстафету в биатлонеОИ-2018: состав украинской женской команды на эстафету в биатлоне
Канада выиграла бронзу хоккейного турнираКанада выиграла бронзу хоккейного турнира
Второго спортсмена из РоSSии уличили в допинге на ОлимпиадеВторого спортсмена из РоSSии уличили в допинге на Олимпиаде
Суперлига: Чемпион споткнулся, лидер - нет (ВИДЕО)  Суперлига: Чемпион споткнулся, лидер - нет (ВИДЕО)  
ОИ-2018: Все четвертьфинальные пары хоккейного турнираОИ-2018: Все четвертьфинальные пары хоккейного турнира
Блок рекламы


Похожие новости
Президент Стали оспорит дисквалификацию: Вопрос не в штрафе, а в отношении. ФутболПрезидент Стали оспорит дисквалификацию: Вопрос не в штрафе, а в отношении. Футбол
Сборная РоSSии впервые вызвала футболиста из КрымаСборная РоSSии впервые вызвала футболиста из Крыма
Грасия: Многое изменилось после удаления футболиста ЧелсиГрасия: Многое изменилось после удаления футболиста Челси
Насри получил статус свободного агента. ФутболНасри получил статус свободного агента. Футбол
"Манчестер Сити" подтвердил приобретение Лапорта за 57 млн фунтов"Манчестер Сити" подтвердил приобретение Лапорта за 57 млн фунтов
16-летняя Ын - единственный представитель Гонконга в Пхенчхане16-летняя Ын - единственный представитель Гонконга в Пхенчхане
На Прикарпатье футболиста оштрафовали на 8,5 тыс. гривен за выбитый зуб арбитраНа Прикарпатье футболиста оштрафовали на 8,5 тыс. гривен за выбитый зуб арбитра
СМИ: Ман Сити купит Фреда, но оставит футболиста в Шахтере до конца сезонаСМИ: Ман Сити купит Фреда, но оставит футболиста в Шахтере до конца сезона
Насри может быть дисквалифицирован на четыре года. ФутболНасри может быть дисквалифицирован на четыре года. Футбол
Эллардайс подтвердил интерес к УолкоттуЭллардайс подтвердил интерес к Уолкотту
Последние новости
Подгружаем последние новости