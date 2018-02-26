Беньямин Вербич: Проиграли вследствие индивидуальных ошибок

Полузащитник киевского «Динамо» Беньямин Вербич поделился впечатлениями от выездного матча с «Вересом».

- Считаю, что мы неплохо начали игру. Мы владели мячом, создавали моменты. Но затем одна ошибка стоила нам пропущенного гола. Затем мы пытались вернуться в игру, но допустили еще одну нелепую ошибку. Считаю, что сегодня мы проиграли вследствие индивидуальных ошибок.

- Как вы оцените погодные условия и состояние поля? Александр Хацкевич сказал, что на таком поле сложно создавать, атаковать…
- Действительно, нам, игрокам группы атаки было сложно контролировать мяч, потому что отскок от газона был непривычным. Да, было очень холодно, но ведь условия были равными для обеих команд. Как я сказал, индивидуальные ошибки сегодня стоили нам трех очков.

- После твоего классного дриблинга Цыганков забил гол. Однако больше подобные атаки не проходили…
- Когда мы отыграли один гол, мы почувствовали адреналин, прилив сил. И во втором тайме у нас были шансы сравнять счет. Но затем была еще одна ошибка, которая привела к красной карточке, теперь мы знаем, что такое не должно больше повториться.

- Какая атмосфера сейчас царит в раздевалке?
- Конечно, все расстроены из-за поражения. Сложно сказать, какие эмоции переживает каждый из нас, но мы должны двигаться дальше, от игры к игре, и готовиться к следующему матчу, чтобы реабилитироваться через неделю.


Terrikon со ссылкой на ФК "Динамо Киев"


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