Венгер: Арсенал быстро восстановится от этого поражения

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер проанализировал исход финала Кубка английской лиги против «Манчестер Сити» (0:3).

«Поздравления «Манчестер Сити», он выиграл заслуженно. Когда проигрываешь со счётом 0:3, конечно, нужно работать над улучшением игры в обороне. Тем не менее считаю, что большую часть времени мы сегодня выглядели хорошо.

Мы теряли концентрацию по ходу встречи, а в матчах с сильными командами за это приходится платить. В ключевые моменты поединка нам не хватило именно концентрации, а не отсутствия старания. «Арсенал» сегодня позволил сопернику создать много голевых моментов, но не создал их сам. Второй гол в исполнении «Манчестер Сити» был важным в этом матче. На мой взгляд, он был забит из стопроцентного положения вне игры.

Когда проигрываешь матчи, нужно принимать критику в свой адрес. Я верю, что «Арсенал» быстро восстановится от этого поражения. Мы дошли до финала и проиграли, так что теперь сосредоточимся на следующем поединке чемпионата Англии», — приводит слова Венгера BBC.


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