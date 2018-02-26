Лига чемпионов: Капель датских - мало не бывает

Первый матч

МОТОР - СКЬЕРН Дания - 32:30 (19:14)

«Мотор» (Запорожье): Киреев, Комок; Малашинскас (7), Шельменко (4), Бабичев, Целищев, Шинкель (2), Сорока (3), Козакевич (8), Денисов, Пуховский (5), Шевелев (1), Пачковски (2).

Суббота. Харьков. ДС "Локомотив". "Мотор" - "Скьерн" - 32:30. В атаке Игорь СОРОКА. Фото: fb.me/aosipovphoto

«Скьерн»: Э.Нильсен, Иванишевич; Расмуссен (3), Сондергорд (7), Й.Конрадссон (1), Мирхол (6), Олссон (9), Эггерт (2), Миккельсен (1), Христенсен (1), Танген.

Семиметровые: 6 (6) - 0.

Штрафное время: 0 - 2.

Судьи: Юринович, Мрвица (оба - Хорватия).

24 февраля. Харьков. ДС «Локомотив». 2700 зрителей.

Думаю, после первого тайма у поклонников «Мотора» ощущение наполовину сделанного в этом раунде дела было максимально стойким. С другой стороны, когда первый матч «на вылет» ты проводишь дома, всегда дергает мысль - какая фора нужна для итогового улова? И встречный вопрос по-одесски: «А сколько вам надо?» - не всегда выручает.

Говоря же, без шуток, так «плюс 5» за 30 минут очень даже нормально, с учетом состава «Скьерна». Кратко пробежимся. Правый полусредний Каспер Сондергорд - олимпийский чемпион-2016 (забросил четыре мяча в финале с Францией), двукратный чемпион Европы и двукратный вице-чемпион мира; без малого 400 голов за датскую сборную. Левый крайний Андерс Эггерт - чемпион Европы-2012, бомбардир и серебряный призер ЧМ-2013, победитель ЛЧ-2014 и Кубка кубков-2012 в составе немецкого «Фленсбурга». Линейный Бьярте Мирхол - вице-чемпион мира-2017, обладатель Кубка ЕГФ-2013 за «Некар-Левен»; 666 мячей за сборную Норвегии. Левый инсайд/плеймейкер Маркус Олссон - кадровый боец сборной Швеции. И это лишь навскидку...

Тем не менее, поначалу условия диктовали номинальные хозяева площадки. С деловитостью рабочего района Ивановка, где расположена самая модерновая в Харькове крытая арена, питомцы Патрика Ромбела пропускали, в среднем гол против своих двух - 4:2, 8:5, 11:6. На гандбольном сленге, это называется - получалось стоять в защите. Но, конечно, не стоять, а бороться. Хорош был на последнем рубеже Виктор Киреев. После 12:7 за семь минут до перерыва, пошел чейндж «туда-сюда», но это устраивало нашу компанию.

Если искать обоснование перевесу, то кроме сэйвов голкипера и быстрого перехода, помогала ротация. Так, Льва Целищева регулярно и эффективно менял Артем Козакевич. Борису Пуховскому выпало в середине тайма выйти вместо Алексея Шинкеля, но на самом деле, на участок обороны, за который отвечал последний, перешел также поднятый со скамейки Захар Денисов. Разумеется, это способствовало хорошему темпу. И как-то не все заметили, что Оле Ньоргорд все чаще стал выпускать «гонялу» в роли седьмого полевого. Насколько этот маневр опасен для запорожцев, стало понятным в тайме №2.

Да, активный по традиции Айденас Малашинскас не преминул забить в пустые ворота лидеров датского первенства. Но - только разок. Что же касается, собственно, варианта 6х7, то к нему чемпион Украины приноровился не сразу. Гости частенько получали возможность свободных бросков даже с восьми метров, а это уже не под силу ни Кирееву, ни его коллеге Геннадию Комку. Особенно много хлопот доставляла связка Олссона с Мирхолом. 15 «шайб» лишь от этого тандема - ровно половина общей датской копилки. Согласитесь - перебор с точки зрения украинского клуба. Не знаю, почему «Мотор» не рискнул применить схему 5-1 с тем же Денисовым (или еще с кем-то из угловиков) в качестве волнореза? Если уж 6-0, то желательно обойтись без прорех.

Так или иначе, а вскоре гандикап сократился до 23:21. Кое-что, разумеется, оставалось в рукаве у Ромбела - например, Павел Пачковски для передышки капитану команды Сергею Шельменко. Но, по мнению авторов официального сайта ЕГФ, перестройка в рядах «Скьерна», позволила «вернуться в игру , сведя к минимуму угрозы первого тайма». Тут и жесткий прихват в тылу, и новые акценты в нападении. Менее обычного заметен Эггерт, но Олссон и Сондергорд во втором эшелоне «помогли датской стороне оставаться на плаву». Во-вторых, огромный опыт посланцев Центральной Ютландии, который «давал удерживать зазор под контролем».

Однако, трибуны гнали запорожский отряд вперед, и следом за тайм-аутом Ромбела, наши парни выдали неплохой отрезок, почти вернув фору с экватора - 26:22. Это был очередной «семирик» от правого крайнего Козакевича, который опять же, по мнению европейского источника, «вел за собой в моменты беспокойства хозяев».

Впрочем, у скандинавов бензин явно не закончился, и вот уже только 31:30 на предпоследней минуте встречи от Олссона. Шельменко вынуждает опекуна фолить, и «пеналь» в исполнении все того же Козакевича, как выяснилось позже, обозначает итоговые цифры на табло - 32:30. Чуть огорчительно в своей скромности, особенно с поправкой на лояльное судейство Далибора Юриновича и Марко Мрвицы. Удавалось ли «Мотору» в текущем евросезоне развивать разницу в 5 мячей от тайма к тайму? На все-том же одесском наречии - таки да! Это случилось в Скопье с македонским «Металлургом» - 30:22 (16:11). Правда, то было не вчера - в третьей декаде ноября. И все же, победа в локомотивовском интерьере получилась.

Кстати, общая статистика былых баталий наших клубов со «Скьерном» весьма и весьма! Так, ЗТР оба раза на групповой стадии ЛЧ-1999/2000 выиграл - 20:16 и 23:20. Полтавское «Динамо» (осень 2011-го, третий раунд Кубка ЕГФ) обменялось победами. Наконец, сами моторовские гандболисты в ЛЧ-2015/16 совместили домашний успех (31:26) с выездным паритетом - 36:36.

Впору опереться на призыв Булата Окуджавы: «Перед вами пусть встают прошлого примеры - капли датского короля, пейте, кавалеры!». Помнится, в давнем-давнем ролике, Елена Камбурова сопроводила ту оптимистичную мелодию Исаака Шварца непринужденным колесом на руках. Между прочим, задолго до поступления в ГИТИС, будущая создательница Театра музыки и поэзии, пару лет училась в таком исконно спортивном вузе, как Киевский легпром. Итак, сколько же «плюс-минус» устроит гандбольный «Мотор» 4 марта в Королевстве датском? А это из той же песни о волшебных каплях: «Если ж вам вдруг повезло - вы тогда без меры...».