Донбасс - Кременчук - 2:1: Обзор матча

В Дружковке на Ледовой арене "Альтаир" донецкий "Донбасс" в серии послематчевых бросков обыграл "Кременчук".

"Донбасс" - "Кременчук" - 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 Кривошапкин (меньш.), 36:52, 1:1 Свищев (Жовнир, Кузьмик), 41:43, 2:1 Кузьмик (штраф.бросок), 65:00.

Донбасс: Дьяченко (Дуве); Луговой - Кузьмик - Коренчук (А), Матвиенко - Александров; Лялька (А) - Захаров (К) - Костиков, Влад - Шпак; Новиков - Коваленко - Денискин, Григорьев - Фирсов; Свищев - Мазур - Мостовой, Жовнир - Ордынский.

Кременчук: Власенко (Петленко); Бойков (А) - Карпенко (К) - Чернышенко (А), Толстушко - Козачук; Алексанян-Петрович - Кривошапкин - Рубан, Наливайко - Роганов; Шиманский - Гриценко - Сеник, Савицкий - Горлушко; Шах - Полищук.


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