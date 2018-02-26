Олимпиада-2018: Скромность четвертого десятка

38-е место Татьяны Антипенко подвело черту под самыми неудачными в истории украинских лыжных гонок Играми.
 
Вчера убедительной победой Марит Бьорген в 30-километровом марафоне классикой завершилась программа соревнований в лыжных гонках на Играх-2018.
Фото Олимпиада-2018: Скромность четвертого десятка
Пхенчхан. Татьяна АНТИПЕНКО. Фото: noc-ukr.org
 
Норвежка, завоевав восьмое золото и сравнявшись по этому показателю с лыжником Бьорном Дели и биатлонистом Оле-Эйнаром Бьорндаленом, стала самой титулованной спортсменкой в истории Зимних Олимпиад. Своих именитых соотечественников она обошла по количеству серебра и бронзы. 
 
Единственная представительница Украины в этом виде программы Татьяна Антипенко, отстав от победительницы Марит Бьорген почти на 16 минут и став 38-й, показала лучший результат украинских лыжников в личных гонках на Играх в Пхенчхане. Напомним, что ранее в интервью «СЭ» 36-летняя спортсменка с Сумщины заявила, что это четвертая и последняя в ее карьере Олимпиада. 
 
Днем ранее на 50-м месте завершил гонку на 50 км с массовым стартом классическим стилем Алексей Красовский. Выше в индивидуальных видах программы нашим мужчинам на этой Олимпиаде также подниматься не удавалось. Отметим, что 23-летний спортсмен из Шостки впервые до конца преодолел марафон. Первая попытка на чемпионате мира в Фалуне-2015 получилась неудачной. Была плохая погода, после сорока километров у Алексея начались судороги и он сошел с дистанции. В шаге от того, чтобы сдаться, был он и в Корее
 
- Очень тяжело дались последние километры, - признался Алексей Красовский в интервью UA Перший, - Мышцы сводило судорогами, приходилось терпеть. Что касается в целом выступления на Олимпиаде, то хотелось в первую очередь спринт лучше пробежать. Возможно, где-то в подготовке мы не так, как следовало сработали. Мне 23 года, надеюсь это не последняя моя Олимпиада. В лыжных гонках пик приходит к тридцати годам. Есть над чем работать. 
 
Позволим себе заметить, что Красовский чуть ли не единственный в нынешней украинской сборной представитель поколения, родившегося в середине 90-х. Его ровесников в протоколах национальных соревнований практически не сыскать, старше - имеются, младше - тоже, но того возраста, для которого пиком должна была бы стать следующая Олимпиада в Пекине-2022, по сути, нет. Это не говоря о том, что на этот самый пик еще нужно вывести, а у нас для этого соответствующих условий нет. А одних усилий тренеров, желания и терпения спортсменов, как еще раз ярко продемонстрировала Олимпиада в Корее, недостаточно уже даже для того, чтобы соревноваться со вторым и даже третьим в лыжных гонках эшелоном стран. 
 
Начиная с Лиллехаммера-1994, не было ни одной Олимпиады, где украинские лыжники хотя бы раз не попали в Топ-20. В Пхенчхане-2018 был установлен антирекорд, если не по количественному показателю (в 1994 году нас представляла только одна Ирина Тараненко-Тереля, сейчас четверо - помимо выше упомянутых Татьяны Антипенко и Алексея Красовского, также Марина Анцыбор и Андрей Орлик), то по качественному. 38-е место Татьяны Антипенко в марафоне подвело черту под самыми неудачными в истории украинских лыжных гонок Играми.
 
 
24 февраля. Мужчины. Масс-старт 50 км (К). 1. Нисканен (Финляндия) - 2:08.22,1. 2. Большунов - отставание 18,7. 3. Ларьков (оба - ОАР) - 2.37,5. 4. Харви (Канада) - 2.43,6. 5. Суннбю - 2.43,7. 6. Холунн (оба - Норвегия) - 2.50,1. 7. Рикардссон (Швеция) - 3.50,4. 8. Якш (Чехия) - 4.10,5… 50. КРАСОВСКИЙ (Украина) - 17.14,3.
 
25 февраля. Женщины. Масс-старт 30 км (К). 1. Бьорген* - 1:22.17,6. 2. Пармакоски (Финляндия) - 1.49,5. 3. Нильссон (Швеция) - 1.58,9. 4. Эстберг (Норвегия) - 2.00,4. 5. Калла (Швеция) - 2.57,2. 6. Нисканен (Финляндия) - 3.01,6. 7. Диггинз (США) - 3.37,2. 8. Венг (Норвегия) - 4.07,9... 38. АНТИПЕНКО (Украина) - 15.59,7.
 
* чемпионка ЗОИ-2014.


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