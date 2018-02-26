Владимир Кличко: восхищаюсь тобой, Энди Ли

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко поздравил ирландского боксера, экс-обладателя титула WBO в среднем весе Энди Ли с завершением профессиональной карьеры.

Ли также сотрудничал с Эмануэлем Стюардом, а чемпионом мира стал в 2014 году. Тогда в бою за вакантный титул по версии WBO он нокаутировал Матвея Коробова, позже защитил пояс в поединке Питера Куиллина, затем утратил титул, уступив Билли Джо Сондерсу. В марте 2017 года Ли уверенно победил Кеандрэ Лезервуда и заговорил об уходе из профессионального бокса, не видя для себя возможности заполучить больше поединки, а на этой неделе объявил о том, что вешает перчатки на гвоздь.

"Энди, поздравляю тебя с выходом на пенсию, - написал Владимир. - Ты остаешься потрясающим чемпионом и человеком. Я восхищаюсь тобой, а также Эмануэлем и твоими близкими людьми. Ты преуспеешь в новой главе своей новой жизни. Просто "продолжай штамповать" себя и помни, что я в твоем углу".


Terrikon со ссылкой на klitschko-brothers.com


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