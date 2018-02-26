Артем Гордиенко: Я вышел и очень быстро забил

Автор первого гола в ворота "Ворсклы" Артём Гордиенко поделился своими эмоциями после победы над полтавчанами:

- С "Ворсклой" всегда играть тяжело. К тому же, команда соперника сейчас находится на третьем месте. Мы ожидали непростую игру. Хорошо, что нам удалось выиграть. Эта победа крайне нужна была для нашей команды.

- Можно ли сказать, что это был самый удачный выход на замену в твоей карьере?

- Да, так и есть (улыбается). Я вышел и очень быстро забил.

- Расскажи поподробнее о забитом мяче. Я вышел и очень быстро забил- Оказался в нужное время в нужном месте. После действий Иури мяч оказался у меня, я его принял и пробил точно в ворота.

- Что сказал тебе Юрий Вернидуб перед тем, как ты вышел на поле? Я вышел и очень быстро забил- Просил обострить игру, увеличить давление в атаке. Что, в принципе, и произошло.