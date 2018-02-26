НБА: Топ-5 моментов игрового дня
Национальная баскетбольная ассоциация представила пятерку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.
Напомним, что в очередном матче первенства "Хьюстон Рокетс" нанес гостевое поражение "Денвер Наггетс". Поединок в Денвере завершился со счетом 119:114 (38:25, 28:27, 26:27, 27:35) в пользу "Рокетс", которые одержали уже свою 12-ю победу подряд.
В составе "Хьюстона" самым результативным игроком стал защитник команды Джеймс Харден, набравший 41 очко. Сейчас средний впечатляющий показатель лидера "Рокитс" составляет 22,8 очков в среднем за каждую игру.
В следующем матче "Хьюстон" также на выезде сыграет с "Ютой". Эта встреча пройдет в ночь со вторника на среду, 28 февраля.
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