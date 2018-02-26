Усейн Болт подписал футбольный контракт
Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт заключил соглашение с футбольным клубом. Об этом сообщил сам легендарный легкоатлет.
"Я подписал контракт с футбольной командой. С какой именно - узнаете во вторник (в 10:00 - по киевскому времени)", - написал 31-летний Болт на своей странице в твиттере.
Ранее Болт подтвердил свое желание начать футбольную карьеру, чтобы подписать контракт с футбольным клубом. Ямаец провел переговоры с легендарным бывшим тренером "Манчестер Юнайтед" Алексом Фергюсоном по поводу своих возможностей. Сообщалось, что звезда легкой атлетики готовится попробовать свои силы в дортмундской "Боруссии".
Болт принял решение завершить карьеру в легкой атлетике после окончания чемпионата мира в Лондоне в прошлом году.
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